Новый спортивный комплекс построят в Крюкове

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о планах по строительству спортивного комплекса в Зеленограде. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Для реализации масштабного инвестиционного проекта застройщику в аренду на пять лет предоставлен земельный участок площадью 1,9 гектара на улице Середниковской в Зеленограде", – заявил специалист.

Глава ведомства уточнил, что комплекс будет предназначен для водных видов спорта. Площадь объекта составит 3,9 тысячи квадратных метров.

На портале мэра и правительства Москвы напомнили, что город выделяет землю для строительства производственных и инновационных комплексов, социальных и транспортных объектов без торгов, если выполнены критерии масштабного инвестиционного проекта.

Участки предоставляют по решению Градостроительно-земельной комиссии под председательством Сергея Собянина. Ранее мэр Москвы одобрил проекты строительства двух промкомплексов в Зеленограде.

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