Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пятиэтажный наземный паркинг возведут в столичном районе Внуково, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

"Город выставит на торги земельный участок площадью 0,36 гектара по адресу Боровское шоссе (коммунальная зона Внуково, вблизи электроподстанции Ново-Внуковская) (ЗАО). На нем можно будет построить пятиэтажный паркинг", – отмечается в сообщении.

В Москомстройинвесте уточнили, что в данный момент земельный участок свободен от застройки. На нем будет возведен паркинг площадью 6 140 квадратных метров. Высота постройки составит не более 20 метров, сказала председатель ведомства Анастасия Пятова.

Решение о выставлении на аукцион участка земли было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК), которую возглавляет Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что в Коммунарке построят паркинг, площадь которого будет составлять 20 809 квадратных метров. На месте оборудуют стоянку на 449 машино-мест.

Объект сделают разноуровневым, его высота составит один, семь и восемь этажей. Комплекс будет состоять из утепленного первого этажа, где будут размещаться магазины. Также там построят открытый паркинг.



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