"Парящий" паркинг построят в Коммунарке

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В Коммунарке построят паркинг, площадь которого будет составлять 20 809 квадратных метров. На месте оборудуют стоянку на 449 машиномест. Соответствующий проект согласовала Москомархитектура, сообщает первый зампред комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

"Сергей Собянин для решения транспортной проблемы столицы считает необходимым развивать в городе систему парковок, а мы, в свою очередь, стараемся следить за тем, чтобы эти сооружения получались максимально интересными с точки зрения архитектуры", – цитирует Кузнецова портал мэра и правительства Москвы.

Здание сделают разноуровневым, его высота составит один, семь и восемь этажей. Комплекс будет состоять из утепленного первого этажа, где будут размещаться магазины. Также там построят открытый паркинг. С визуальной точки зрения их отделят друг от друга на уровне второго этажа.

Отмечается, что специалисты будут использовать металлические элементы, окрашенные в антрацит: двери, козырьки, ворота.

Ранее сообщалось, что земельный участок под строительство многофункционального комплекса, расположенного на Алтуфьевском шоссе в столичном районе Отрадное, выставят на торги до конца 2022 года. Срок строительства здания составит 10 лет и восемь месяцев.

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