В России планируют создать единый реестр НКО с госфинансированием

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В России задумали создать федеральный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) к 2025 году. Об этом сообщает газета "Известия".

Такие организации занимаются решением социальных проблем. Например, они оказывают помощь людям с инвалидностью, многодетным семьям, беженцам и другим. Согласно пояснительной записке, сейчас информация о предоставленной поддержке СО НКО нигде не фиксируется. Кроме того, для получения подобных сведений приходится их искать в различных перечнях, общее число которых составляет порядка 1,5 тысячи.

В Минэкономразвития заявили, что при принятии этой инициативы информацию о любом виде госфинансирования социально ориентированных некоммерческих организаций больше не надо будет вносить в разные реестры. Так, ее будут добавлять лишь в единый федеральный перечень.

В свою очередь, директор департамента развития социальной сферы и сектора НКО Минэкономразвития Святослав Сорокин заявил, что создание такого реестра поможет госвласти, россиянам и организациям оперативно получать доступ к полным сведениям об оказанной поддержке. По его мнению, это повысит прозрачность и даст возможность сформировать аналитическую базу для совершенствования государственных мер.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что город сотрудничает с 250 социально ориентированными некоммерческими организациями, работающими с детьми-сиротами, людьми с инвалидностью и многодетными семьями. Мэр отметил, что данные организации помогают в том числе тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

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