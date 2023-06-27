Более 11 млрд рублей выделили дополнительно на развитие высокотехнологичных направлений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 11 миллиардов рублей дополнительно направят на реализацию мероприятий "дорожных карт" развития высокотехнологичных направлений "Новое индустриальное программное обеспечение" и "Новое общесистемное программное обеспечение" в этом году. Об этом сказано в перечне поручений председателя правительства РФ Михаила Мишустина по итогам конференции ЦИПР-2023, опубликованном на портале правительства.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва одобрила гранты 14 импортозамещающим компаниям на общую сумму более 800 миллионов рублей. За счет подобной помощи в столице уже создано более 5,5 тысячи квадратных метров новых лабораторий и производственных помещений, поделился мэр.

До этого отмечалось, что в период с января по март 2023 года компании – резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" заработали 18,7 миллиарда рублей. Это более чем втрое превышает показатель прошлого года.

"Технополис "Москва" возглавил рейтинг особых экономических зон РФ – Собянин