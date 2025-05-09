Восстановлено движение на дублере Калужского шоссе в районе поселения Сосенское

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Движение на дублере Калужского шоссе (в районе поселка Сосенское) восстановлено, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее движение на этом участке дороги было перекрыто из-за возгорания автомобиля. На месте происшествия работали оперативные службы города.

Ранее стало известно об ограничениях на нескольких улицах Москвы 9 мая в связи с проведением парада Победы. С 05:00 до 08:00 движение будет закрыто в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде, а также по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской.