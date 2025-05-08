Движение ограничат на нескольких улицах Москвы 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Движение ограничат на нескольких улицах Москвы в пятницу, 9 мая, в связи с проведением парада Победы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 05:00 до 08:00 движение будет закрыто в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде, а также по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской.

Кроме того, транспортные средства не смогут проехать по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, по Таганской площади, Новинскому бульвару, по Садовому кольцу – на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады, а также по Маяковскому тоннелю и Оружейному переулку. На перечисленных участках будут введены ограничения на парковку вплоть до 13:00.

Временные изменения коснутся также движения в районе Таганской площади. С 05:00 до 13:00 там будет организовано двустороннее движение на участках Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского, Марксистском переулке и на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.

Кроме того, с 05:30 и до окончания парада для движения будут закрыты Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Большая Никитская, Болотная и Садовническая улицы. Проезд будет запрещен и по улицам Охотный Ряд, Балчуг, Солянке и Петровке, а также по центральным набережным, среди которых Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Пречистенская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская.

С 10:00 до окончания межпорпритя движение закроют и по улицам Петровке, Рождественке, Большая Полянка, Большая Дмитровка, Большая Якиманка, Садовой-Кудринской, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Спасской, Марксистской, в Оружейном переулке, на участке Волгоградского проспекта от Люблинской до Абельмановской улицы. Помимо этого, недоступен для движения будет участок Садового кольца от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Парковка на указанных улицах запрещена до 13:00.

Также в ЦАО и ЮВАО временно закроют ряд подземных пешеходных переходов, в том числе на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы с 05:00 до окончания мероприятия. Кроме того, на участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате подземные переходы не будут работать с 10:00 до окончания парада.

Ранее жителей и гостей столицы предупреждали, что выход с ряда центральных станций метро ограничат в Москве 9 мая. Например, станции "Арбатская", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина" и "Александровский сад" будут работать на вход и переход.

На остальных станциях возможны дополнительные ограничения. При этом такие меры продлятся с открытия метро до окончания мероприятий.

