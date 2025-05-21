Снос вестибюля пешеходного моста "Багратион" начался в Москве

Фото: Москва 24

Рабочие приступили к сносу вестибюля пешеходного моста "Багратион" около "Москва-Сити". Проход к объекту закрыли. Специальная техника уже разобрала часть стеклянного фасада.

Сооружение закрыто на реконструкцию с 12 мая. На время работ горожане и гости столицы могут воспользоваться альтернативными маршрутами, среди которых Филевская линия метро, МЦК, МЦД-4 и речной электротранспорт.

Кроме того, можно передвигаться на нескольких автобусах: М2, М7, Т34, 157, 239, 240, 297, 116, 474 и 622.

Ранее участок набережной Тараса Шевченко стал пешеходным по 27 октября в праздничные и выходные дни. Он закрывается для транспорта от дома 12 (строения 26) по Кутузовскому проспекту до моста "Багратион".

Так происходит уже восьмой год подряд. Это в том числе помогает снизить уровень шума и вредных выбросов.

