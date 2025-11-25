Столичные компании могут получить меры поддержки для развития бизнеса

Новости
Собянин сообщил о росте популярности транспортных специальностей в колледжах
20:34
В ГД внесен проект об увеличении штрафов за нарушение правил пересечения границы
20:32
Футболист Кордоба повторил рекорд Смолова по голам в составе "Краснодара"
20:27
Стоимость проезда в городском транспорте изменится в Москве с 2 января 2026 года
20:03
Россияне не пострадали в ходе госпереворота в Гвинее-Бисау
19:51
МВД назвало признаки фейковых сообщений от "Госуслуг"
19:34
ЦБ РФ заявил о росте выдач льготной и рыночной ипотек в октябре
19:34
Движение было закрыто на Боровицкой площади в Москве
19:30
Чернышенко заявил, что страны НАТО охотятся на бойцов СВО с инженерными знаниями
19:20
Военные захватили власть в Гвинее-Бисау в результате госпереворота
19:16
Фильм киностудии Горького с Наталией Орейро вошел в топ ожидаемых релизов
19:14
Греф назвал скидочную практику маркетплейсов "торговым рабством"
18:57
Суд назначил актрисе Тарасовой 3 года условно по делу о наркотиках
18:50
Новогоднюю елку нарядили на Манежной площади
18:49
Путин сыграл на национальном киргизском инструменте
18:42
Песков назвал преувеличенным значение "утечек" разговора Уиткоффа с Ушаковым
18:34
Генконсульство РФ заявило об отсутствии россиян среди пострадавших при пожаре в Гонконге
18:27
Бывшая жена Цекало потребовала взыскать с телеведущего более 83 млн рублей
18:22
В Нижнем Новгороде электросамокатчик выплатит 1,3 млн рублей за наезд на пенсионерку
18:20
Серебряный слиток весом около 2 тонн представили в ОАЭ
18:17
Телеведущий Дибров начал новые отношения – СМИ
18:11
Большой театр покажет по 2 представления балета "Щелкунчик" 30 и 31 декабря
18:08
Суд отправил под домашний арест девушку, которая избивала подростков в подмосковном рехабе
18:04
Названа причина смерти народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского
18:02
Отец экс-замглавы МО Иванова попросил суд не лишать его подаренных сыном мотоциклов
17:56
Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров РФ и Украины
25 ноября, 06:30Экономика