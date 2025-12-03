03 декабря, 18:17Мэр Москвы
Собянин: Москва завершает 2025 год с положительным трендом
В Москве завершают 2025 год с положительным трендом. Об этом Сергей Собянин заявил в эфире телеканала Москва 24.
"Много было мрачных прогнозов зарубежных экономистов, наших теоретиков и так далее. Но, к счастью, эти прогнозы не сбылись", – подчеркнул мэр, позитивно оценив экономические результаты города.
По его словам, речь идет в том числе о валовом региональном продукте. Объем инвестиций больше, чем в предыдущем году, также продолжает расти промышленность.
Положительные показатели относятся и к строительному сектору – возведение жилья растет.
"В целом все равно рост есть. Растет объем туризма, торговли, общепита и так далее", – добавил Собянин.
Глава города отметил, что такой серьезный фундамент позволяет реализовывать все национальные и городские проекты. Мэр выразил уверенность, что проекты будут практически все выполнены.
Ранее Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Документ обеспечивает реализацию стратегии развития до 2030 года. В частности, более 90% средств планируется направить на 13 госпрограмм.
Мэр также утвердил закон "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения". Он продлевает действие ключевых налоговых льгот для различных отраслей экономики столицы.
