Бойцы сопротивления Афганистана попросили Запад помочь с оружием

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Фронт сопротивления Афганистана, базирующийся в неподконтрольной запрещенному в России террористическому движению "Талибан" провинции Панджшер, обратился к странам Запада с просьбой о поставках оружия. Об этом сообщает News.ru.

С соответствующим обращением к западным странам выступил лидер сопротивления Ахмад Масуд, являющийся сыном главы "Северного Альянса" Ахмада Шаха Масуда, который противостоял талибам в 1990-е годы. Масуд призвал покинувших Афганистан США и союзников выступить в качестве "великого арсенала демократии".

"С этой целью я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, перед конгрессом и администрацией Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских полях", – говорится в обращении.

По словам Масуда, в составе сопротивления находятся бойцы правительственной армии и спецназа, прибывшие в Панджшер с оружием и обмундированием. Он отметил, что сопротивление готово защищать провинцию как последний оплот свободы Афганистана.

"Наш боевой дух невредим. Мы по опыту знаем, что нас ждет. Но нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения", – подчеркнул Масуд.

Ранее вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя и. о. главы государства после бегства президента Гани, выступил с призывом к согражданам присоединиться к сопротивлению. По его словам, Афганистан – это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на повстанцев Национального фронта освобождения Южного Вьетнама.

15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.