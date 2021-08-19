Бойцы сопротивления Афганистана попросили Запад помочь с оружием

Фото: ТАСС/AP Photo/Rahmat Gul
Фронт сопротивления Афганистана, базирующийся в неподконтрольной запрещенному в России террористическому движению "Талибан" провинции Панджшер, обратился к странам Запада с просьбой о поставках оружия. Об этом сообщает News.ru.
С соответствующим обращением к западным странам выступил лидер сопротивления Ахмад Масуд, являющийся сыном главы "Северного Альянса" Ахмада Шаха Масуда, который противостоял талибам в 1990-е годы. Масуд призвал покинувших Афганистан США и союзников выступить в качестве "великого арсенала демократии".
"С этой целью я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, перед конгрессом и администрацией Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских полях", – говорится в обращении.
По словам Масуда, в составе сопротивления находятся бойцы правительственной армии и спецназа, прибывшие в Панджшер с оружием и обмундированием. Он отметил, что сопротивление готово защищать провинцию как последний оплот свободы Афганистана.
"Наш боевой дух невредим. Мы по опыту знаем, что нас ждет. Но нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения", – подчеркнул Масуд.
Ранее вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя и. о. главы государства после бегства президента Гани, выступил с призывом к согражданам присоединиться к сопротивлению. По его словам, Афганистан – это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на повстанцев Национального фронта освобождения Южного Вьетнама.
15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.
В Афганистане талибы обстреливают людей, которые пытаются попасть в аэропорт
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: