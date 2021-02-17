Видео: youtube/EarthCam

В США снесли 39-этажное казино "Трамп-Плаза".

Ранее власти американского города Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси выставили на аукцион право снести здание бывшей гостиницы с казино по случаю поражения республиканца Дональда Трампа на всеобщих выборах в США. Снос произведут с помощью направленного взрыва.

Средства, полученные с торгов, будут направлены на развитие городского юношеского клуба. Эта структура обучает разным специальностям порядка 1,2 тысячи подростков в год.

Ранее сообщалось, что Сенат США оправдал Дональда Трампа по процессу импичмента. За данное решение проголосовали 57 человек против 67 необходимых.

