Сенат США признал конституционным импичмент Трампа

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Сенат США проголосовал в поддержку процедуры импичмента бывшего президента Дональда Трампа.

За то, что процедура является конституционной, проголосовали 56 сенаторов, 44 – против, пишет The Washington Post.

Трампа поддержало большинство членов Республиканской партии, однако шестеро проголосовали вместе с демократами.

Среди них сенатор от штата Юта Мит Ромни. Он был соперником Барака Обамы на президентских выборах в 2012 году.

Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу. 6 января сторонники экс-главы Белого дома штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне.

В результате беспорядков погибло несколько человек. Вслед за этим конгрессмены утвердили победу на выборах Джо Байдена.