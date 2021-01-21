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Джозеф Байден впервые прибыл в Белый дом в качестве президента США. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что приезд нового лидера страны показали в эфире американские телеканалы.
Белый дом является официальной резиденцией президента США, которая расположена в столице страны – Вашингтоне. Здание было построено в 1800 году. Оно имеет характерный белый цвет.
Избранный президент США Джозеф Байден официально вступил в должность в среду, 20 января. Церемония принятия присяги на Библии состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне.
Также присягу приняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной на данном посту.
Позднее Байден и Харрис провели смотр войск. Церемония состоялась в присутствии супругов первых лиц государства.
В Вашингтоне продолжаются мероприятия в честь нового президента США