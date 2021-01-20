Байден провел смотр войск на ступенях Капитолия

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Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис провели смотр войск на ступенях Капитолия. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония состоялась в присутствии супругов первых лиц государства.

Перед Байденом и Харрис прошел парад войск США. В числе колонн на смотре были солдаты, переодетые в форму времен Войны за независимость.

После смотра войск президент и вице-президент направились на Арлингтонское кладбище. Здесь состоится церемония возложения венка на могилу неизвестного солдата.

Избранный президент США Джозеф Байден официально вступил в должность в среду, 20 января. Церемония принятия присяги на Библии состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Также присяги приняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной на данном посту.

