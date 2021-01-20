В Белом доме рассказали о приоритетах Байдена

Фото: AP Photo/Andrew Harnik, Pool

В Белом доме рассказали о приоритетах президента США Джозефа Байдена. На сайте официальной резиденции главы США отмечается, что он намерен проводить активную политику по оказанию помощи американским семьям.

"Это будет включать действия по контролю над пандемией COVID-19, предоставление экономической помощи, борьбу с климатическими изменениями и продвижение расовой справедливости и гражданских прав, а также немедленные действия по реформированию нашей иммиграционной системы и восстановлению позиций США в мире", – заявили в Белом доме.

Кроме того, по сообщению президентской резиденции, Байден планирует укрепить позиции США в мире. В частности, он намерен восстановить демократические союзы по всему миру и укрепить национальную безопасность. Также Байден планирует "отстаивать американские ценности и права человека и помочь американскому среднему классу преуспеть в глобальной экономике".

Байден официально вступил в должность президента США в среду, 20 января. Присягу он принес на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Свое вступление в должность Байден назвал победой демократии. По его словам, для Америки наступил "день истории и надежды, обновления и решимости". Он подчеркнул, что США станут сильным и надежным партнером в деле мира и безопасности.