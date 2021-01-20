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Президент США Джозеф Байден прервал инаугурационную речь для минуты молчания в память о жертвах пандемии.

"Мое первое действие на посту, и я прошу вас присоединиться на мгновение для молчаливой молитвы в память о тех, кого мы потеряли за последний год из-за пандемии", – заявил избранный глава государства.

Байден официально вступил в должность президента США в среду, 20 января. Присягу он принес на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Свое вступление в должность Байден назвал победой демократии. По его словам, для Америки наступил "день истории и надежды, обновления и решимости".

Он подчеркнул, что США станут сильным и надежным партнером в деле мира и безопасности.

