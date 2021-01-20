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Президент США Джозеф Байден заявил, что США предстоит немало сделать в "бедственную зиму". Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы ускоримся, продвинемся вперед, потому что нам многое нужно сделать в эту бедственную зиму", – заявил Байден.

Он также анонсировал работу в области создания новых рабочих мест, поддержки бизнеса и борьбы с любыми формами нетерпимости.

Политик официально вступил в должность главы государства в среду, 20 января. Присягу он принес на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Кроме того, официально свой пост заняла Камала Харрис. Она стала 49-м вице-президентом страны.

45-й президент США Дональд Трамп отказался присутствовать на церемонии и улетел с супругой во Флориду.

