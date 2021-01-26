Демократы внесли в сенат резолюцию об импичменте Трампу

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Демократы внесли в сенат США резолюцию об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу, передает CNN.

Основанием для документа является "подстрекательство к мятежу". Сам процесс начнется 8 февраля. Он будет проходить в формате судебного разбирательства, а его решение называется приговором.

Для успеха демократам необходимо получить две трети голосов сенаторов, то есть перетянуть на свою сторону 17 республиканцев. Пока о возможной поддержке этого заявили не более шести из них.

13 января палата представителей конгресса США вынесла Трампу импичмент 232 голосами за и 197 против. Он стал первым президентом в истории страны, которому палата вынесла импичмент дважды.

В результате Трамп может лишиться возможности участвовать в следующих выборах и занимать государственные должности.