Пушков рассказал о намеке администрации Байдена Путину

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Сенатор Алексей Пушков оценил высказывание пресс-секретаря президента США Джен Псаки о возможном телефонном разговоре Джо Байдена и Владимира Путина.

Представитель Белого дома ранее сообщила, что пока не может предсказать какие-либо разговоры, но Байден, "конечно, снимает трубку, общается с рядом иностранных лидеров".

"Намек ясен и даже слишком... Но должен ли Путин первым звонить Байдену"? – написал Пушков в Telegram.

При этом парламентарий указал на настрой, с которым новый глава государства пришел в Белый дом. В частности, он припомнил слова Байдена о России как "враге США".

Ранее Пушков заявил, что внешняя политика США при Байдене будет направлена на противостояние с Россией и Китаем.