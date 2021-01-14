Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу

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Фото: AP/TASS/Alex Brandon
Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты голосования.
Известно, что импичмент президенту был объявлен по статье "Подстрекательство к мятежу". В документе утверждается, что действия Трампа можно расценивать как тяжкие преступления и поступки, за которые следует вынесение импичмента.
Уточняется, что для отстранения Трампа от власти досрочно требуется соответствующее решение сената. При этом представители республиканской партии ранее не согласились отозвать сенат с каникул до инаугурации Джо Байдена 20 января.
6 января Трамп заявил, что не планирует признавать поражение на выборах президента США. По его словам, он не намерен сдаваться.
После этого в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
По данным правоохранителей, в результате столкновений погибли 4 человека. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин.
Позднее число жертв увеличилось до 5.
В свою очередь, Пенс публично отказался поддерживать отстранение Трампа. Он отметил, что не считает отстранение президента за 8 дней до окончания его полномочий правильным. По его словам, 25-я поправка к Конституции США не должна служить средством наказания и узурпации.
Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу
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