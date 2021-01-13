Пенс выступил против отстранения Трампа от власти

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Фото: AP Photo/Alex Brandon
Вице-президент США Майк Пенс не поддержал отстранение президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.
Свое мнение Пенс зафиксировал в письменном виде и направил спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. В документе вице-президент подчеркнул, что фракция демократов требует задействование 25-й поправки к конституции за 8 дней до окончания срока президента.
"Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции", – написал в письме Пенс.
Вице-президент отметил, что 25-я поправка к конституции США не должна служить средством наказания и узурпации. Применение данной поправки сейчас создало бы ужасный прецедент, заявил Пенс.
Вице-президент также попросил конгресс не приводить общество к расколу и росту конфронтации. Он пообещал наладить процесс мирной передачи власти новому главе государства.
"Давайте работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена", – заключил Пенс.
6 января в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
В результате столкновений погибли 4 человека. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин.
Позднее демократы в конгрессе попросили Пенса отстранить Трампа от должности или вынести президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к восстанию.
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