Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу

21:14
Фото: ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS
Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался собрать находящийся на каникулах сенат для рассмотрения импичмента президенту США Дональду Трампу. Таким образом, досрочного отстранения Трампа от его обязанностей не будет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей Макконнелла.
Ранее палата представителей США рассматривала статью о подстрекательстве к мятежу со стороны Трампа. Авторы инициативы считают, что действия Трампа поставили под угрозу деятельность конгресса.
6 января в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие. В результате погибли 5 человек.
Позднее демократы в конгрессе попросили вице-президента США Майка Пенса отстранить Трампа от должности или вынести президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к восстанию.
В свою очередь, Пенс публично отказался поддерживать отстранение Трампа. Он отметил, что не считает отстранение президента за 8 дней до окончания его полномочий правильным. По его словам, 25-я поправка к Конституции США не должна служить средством наказания и узурпации.
Вице-президента США призывают отстранить Дональда Трампа от власти
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: