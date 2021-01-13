Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу

Фото: ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался собрать находящийся на каникулах сенат для рассмотрения импичмента президенту США Дональду Трампу. Таким образом, досрочного отстранения Трампа от его обязанностей не будет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей Макконнелла.

Ранее палата представителей США рассматривала статью о подстрекательстве к мятежу со стороны Трампа. Авторы инициативы считают, что действия Трампа поставили под угрозу деятельность конгресса.

6 января в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие. В результате погибли 5 человек.

Позднее демократы в конгрессе попросили вице-президента США Майка Пенса отстранить Трампа от должности или вынести президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к восстанию.

В свою очередь, Пенс публично отказался поддерживать отстранение Трампа. Он отметил, что не считает отстранение президента за 8 дней до окончания его полномочий правильным. По его словам, 25-я поправка к Конституции США не должна служить средством наказания и узурпации.

