Палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте Трампу

17:40
Фото: AP/Gerald Herbert
Палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости.
На суд конгрессменов вынесена статья "Подстрекательство к мятежу". Авторы инициативы считают, что действия Трампа поставили под угрозу деятельность конгресса. После принятия решения документ перейдет на рассмотрение сенату.
6 января в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
Позднее демократы в конгрессе попросили вице-президента США Майка Пенса отстранить Трампа от должности или вынести президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к восстанию.
В свою очередь, Пенс публично отказался поддерживать отстранение Трампа. Он отметил, что не считает отстранение президента за 8 дней до окончания его полномочий правильным. По его словам, 25-я поправка к Конституции США не должна служить средством наказания и узурпации.
Вице-президента США призывают отстранить Дональда Трампа от власти
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