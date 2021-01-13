Чак Норрис опроверг сообщения о своем участии в беспорядках в Вашингтоне

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Фото: ТАСС/EPA/Tamas Kovacs
Американский актер Чак Норрис заявил, что не участвовал в беспорядках, организованных в Вашингтоне сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Как уточняется, такое заявление актер сделал после сообщений в соцсетях о том, что он якобы был замечен во время протестов.
"Недавно я узнал, что некто похожий на Чака Норриса был на протестах в Вашингтоне. Это был не я, меня там не было", – написал Норрис в своем Twitter.
Как утверждает актер, он не поддерживает насилие и всегда остается на стороне закона.
Ранее в соцсетях появилось фото мужчины, который похож на актера. Один из пользователей Twitter призвал обратить внимание на тот факт, "что Чак Норрис был на беспорядках, устроенных MAGA".
6 января в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
В результате столкновений погибли четыре человека. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин.
Позднее демократы в конгрессе попросили вице-президента США Майка Пенса отстранить Трампа от должности или вынести президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к восстанию.
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