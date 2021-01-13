Американист оценил вероятность отстранения Трампа

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Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал обстановку в Соединенных Штатах в преддверии смены администрации Белого дома и оценил вероятность отстранения действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает RT.
"Первая процедура, то есть проведение импичмента, не представляется вероятной и реализуемой в силу того, что нет для этого достаточно времени, потому что это длительный процесс, который сначала должен иметь место в палате представителей (он там может быть проведен достаточно оперативно в силу того, что у демократов есть большинство), но в сенате этот процесс может быть просто технически затянут", – пояснил Ярыгин.
Осложняет возможность проведения обычной процедуры импичмента и расписание работы сената – его следующая сессия начнется 19 января, то есть за день до окончания президентского срока Трампа. В связи с этим такой сценарий отстранения действующего президента не представляется возможным. Однако второй вероятный механизм тоже имеет массу проблем на пути к его реализации.
"Поэтому появился второй сценарий, очень теоретический сценарий, когда вице-президент принимает решение о том, что президент не может выполнять свои полномочия, осуществлять свои функции в силу каких бы то ни было причин. Это коллективное решение, которое принимает не только вице-президент, но и кабинет... Пенс давно уже давал понять, что он не будет прибегать к такому решению, говорил о том, что он не будет реализовывать этот сценарий. Оба сценария получаются нереализуемыми сейчас", – заявил эксперт.
Как отметил Ярыгин, целью демократов в настоящий момент является вывод Трампа из возможной политической борьбы на выборах в конгресс в 2022 году, либо из гипотетической президентской гонки в 2024 году.
Ранее вице-президент США Майк Пенс публично отказался поддержать отстранение Дональда Трампа. В письменном обращении к спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси вице-президент отметил, что не считает что отстранение президента за 8 дней до окончания его полномочий соответствует интересам страны и подчеркнул, что 25-я поправка к конституции США не должна служить средством наказания и узурпации.
6 января в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
В результате столкновений погибли четыре человека. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин.
Позднее демократы в конгрессе попросили Пенса отстранить Трампа от должности или вынести президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к восстанию.
Вице-президента США призывают отстранить Дональда Трампа от власти
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