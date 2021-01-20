Американист рассказал, чем запомнился президентский срок Дональда Трампа

В среду, 20 января, Джозеф Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Дональд Трамп, в свою очередь, в прощальной речи наконец-то признал приход новой администрации к власти и пообещал, что "будет молиться" за ее успехи. Рассказываем, чем запомнился на своем посту 45-й президент США.



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Президент, который не начал новых войн

Дональд Трамп выступил с прощальной речью перед американским народом. В своем обращении 45-й президент США признал переход власти к новой администрации. Он также отметил, что крайне горд быть американцем, в связи с чем опасается за будущее великой нации. Трамп заверил, что будет молиться за успехи новой администрации в обеспечении процветания и национальной безопасности страны.





Дональд Трамп 45-й президент США Больше всего я хочу поблагодарить американский народ. Быть вашим президентом было для меня неописуемой честью. Спасибо за эту исключительную привилегию.

Трамп во время выступления назвал себя первым американским лидером за последние десятилетия, не начавшим ни одной войны. Кроме того, в очередной раз осудил штурм Капитолия, который произошел 6 января. Он подчеркнул, что американцы были в ужасе от нападения.

"Политическое насилие – это нападение на все, что мы ценим как американцы. Его никогда нельзя терпеть", – сказал Трамп.

Он упомянул, что считает свое президентство успешным. Трамп предостерег США от "потери уверенности в своем величии". Вместе с тем республиканец поблагодарил свою семью за поддержку в годы президентства, вице-президента Майкла Пенса и его близких. Трамп также высказал слова благодарности сотрудникам Белого дома и администрации.

В последний день на должности он объявил о помиловании более 70 человек. В частности, своего бывшего советника Стивена Бэннона, политконсультанта Пола Эриксона, рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка.



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"Сделаем Америку великой снова"

Главным лозунгом предвыборной кампании Дональда Трампа стали слова: "Сделаем Америку великой снова". Эту фразу он разместил на своей знаменитой красной кепке, в которой не раз появлялся на публике, и повторил во время инаугурационной речи. Также в своем выступлении он рассказал о планах по изменению иммиграционной политики в стране, про снижение безработицы и борьбу с преступностью.





Дональд Трамп 45-й президент США Вместе мы сделаем Америку сильной снова. Мы сделаем Америку богатой снова. Мы заставим Америку гордиться собой снова. Мы сделаем Америку безопасной снова.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев пояснил Москве 24, что первые годы президентства Трампа можно назвать вполне успешными. По его словам, в это время в стране росла экономика, а безработица снижалась и стала одной из самых низких за долгое время.

"Было создано много рабочих мест. За последние 40 лет это был практически самый низкий уровень безработицы. Перспективы были весьма хорошие, но после этого началась эпидемия, кризис, все пошло прахом. Временный успех на экономической ниве, к сожалению, для него закончился плачевно", – отметил эксперт.



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"Фейк-ньюс"

В 2016 году после выборов президента США Россию обвинили во вмешательстве в голосование. В Москве неоднократно отрицали такие заявления. Сам Трамп называл эти сообщения "фейк-ньюс" и даже объявил в 2017 году победителей премии фейковых новостей в СМИ.

В апреле 2019 года США опубликовали полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором были представлены итоги расследования о "российском вмешательстве". Следователи не нашли доказательств сговора штаба Трампа с Москвой. Однако в докладе упоминались десять случаев возможного воспрепятствования правосудию со стороны американского президента.

"Демократы тогда не решились на официальное непризнание итогов выборов, но в целом в риторике они постоянно говорили, что Трамп незаконно занимает свое место, что он стал президентом только из-за иностранного вмешательства и сговора с Россией, является ее марионеткой", – объяснил Рогулев.



Фото: AP Photo/Alex Brandon

Стена от Мексики

Одним из главных предвыборных обещаний президента Трампа стало строительство стены на границе с Мексикой. Также республиканец планировал начать высылку нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым и прекратить федеральное финансирование городов, покрывающих нелегалов.

Работы по возведению стены оценивались в миллиарды долларов. Сначала власти США собирались получить деньги от Мексики. Но последние, как и следовало ожидать, отказались платить за стену.





Дональд Трамп 45-й президент США На протяжении многих лет тысячи американцев были жестоко убиты теми, кто незаконно въехал в нашу страну, и еще тысячи жизней будут потеряны, если мы не будем действовать прямо сейчас.

В итоге республиканцы предложили выделить 5,7 миллиарда долларов. Сам Трамп заявлял, что стена не будет представлять собой сооружение из бетона "от моря до моря" длиною более трех тысяч километров, а лишь стальные барьеры в местах особого приоритета. Однако демократы в парламенте, которые посчитали такие затраты необоснованными, выступили против.

Из-за разногласий американская администрация с 22 декабря 2018 года и почти до конца января 2019 года частично приостановливала работу. Наступил так называемый шатдаун, который стал самым длинным за историю США.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев рассказал Москве 24, что строительство стены на границе с Мексикой начал еще Джордж Буш – младший почти 20 лет назад, а Трамп лишь попытался довести это строительство до конца.

"Там остались незавершенные участки в достаточно сложных природно-ландшафтных условиях, которые требовали больших денег. Он взялся достроить, ему отказывали в деньгах. Также Трамп высказывался против нерегулируемой эмиграции в США, за что тут же поплатился, а его самого начали обвинять во всем: от расизма до национализма", – добавил эксперт.

По всей видимости, судьбу стены окончательно может решить Джозеф Байден. На сайте переходной команды демократа появилось сообщение, что сразу после инаугурации он распорядится прекратить строительство.



Фото: AP Photo/Alex Brandon

Борьба с пандемией

В то время как в марте 2020 года по планете шагала пандемия коронавируса, Дональд Трамп не видел в ней большой опасности. На своей страничке в Twitter он писал, что от гриппа умирает больше людей, чем от COVID-19.





Дональд Трамп 45-й президент США И никто ничего не закрывает, жизнь и экономика идут своим чередом. На данный момент зарегистрировано 546 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 22 смертельных. Подумайте об этом!

Однако позже эпидемия начала распространяться в США быстрыми темпами, ежедневно заболевали десятки тысяч американцев. Штаты даже вышли на первое место по числу заразившихся. На фоне этого Трамп распорядился остановить финансирование ВОЗ, так как, по его мнению, организация не смогла своевременно предоставить необходимую информацию о вирусе и недостаточно оперативно отреагировала на вспышку COVID-19.

"Ясно, что ваши систематические ошибки и ошибки организации в реагировании на пандемию стоили миру чрезвычайно многого", – комментировал тогда он.



Фото: AP Photo/Julio Cortez

Штурм Капитолия и вторая попытка импичмента

Дональд Трамп до последнего дня не признавал результаты выборов, по итогам которых новым президентом стал Джозеф Байден. После очередного такого заявления 6 января в Вашингтоне сторонники республиканца ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

После этого крупнейшие социальные сети заблокировали страницы Трампа, чтобы он не спровоцировал новых беспорядков.

Одновременного с этим палата представителей США инициировала процедуру импичмента Дональда Трампа: его обвинили по статье "Подстрекательство к мятежу". Первая попытка сместить республиканца с должности была предпринята демократами еще в 2019 году, но ни к чему не привела. Импичмент во второй раз также до конца не довели.