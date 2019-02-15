Палата представителей США приняла бюджетный закон

Палата представителей конгресса США утвердила проект бюджета, который позволяет финансировать деятельность государственных учреждений. Ранее законопроект был принят Сенатом, в ближайшее время он поступит на подпись Дональду Трампу. Трансляция голосования велась на сайте Конгресса.

За принятие закона проголосовали 83 человека, против – 16. Принятие закона позволит избежать очередной приостановки работы госучреждений из-за отсутствия финансирования.

Предыдущий шатдаун продлился 35 дней из-за отказа конгресса выделить запрошенные Трампом средства на строительство стены на границе с Мексикой. Это не первый случай, когда в США происходит частичное закрытие правительства, однако раньше все возобновлялось быстро и экономический эффект был практически незаметен.



Президент США требует выделить 1,4 миллиарда долларов на строительство заграждения. Однако конгрессмены настаивают на гораздо меньшей сумме – 5,7 миллиарда. При этом Трамп пообещал ввести чрезвычайное положение в стране для получения средств, если до 15 февраля ему не удастся договориться об этом с демократами.