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08:24

Палата представителей США приняла бюджетный закон

за рубежом политика

08:24

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Палата представителей конгресса США утвердила проект бюджета, который позволяет финансировать деятельность государственных учреждений. Ранее законопроект был принят Сенатом, в ближайшее время он поступит на подпись Дональду Трампу. Трансляция голосования велась на сайте Конгресса.

За принятие закона проголосовали 83 человека, против – 16. Принятие закона позволит избежать очередной приостановки работы госучреждений из-за отсутствия финансирования.

Предыдущий шатдаун продлился 35 дней из-за отказа конгресса выделить запрошенные Трампом средства на строительство стены на границе с Мексикой. Это не первый случай, когда в США происходит частичное закрытие правительства, однако раньше все возобновлялось быстро и экономический эффект был практически незаметен.

Президент США требует выделить 1,4 миллиарда долларов на строительство заграждения. Однако конгрессмены настаивают на гораздо меньшей сумме – 5,7 миллиарда. При этом Трамп пообещал ввести чрезвычайное положение в стране для получения средств, если до 15 февраля ему не удастся договориться об этом с демократами.

за рубежом политика

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