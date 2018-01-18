Трамп назвал лауреатов конкурса фейковых новостей

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп объявил победителей премии фейковых новостей 2017 года.

На первом месте – лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля и колумнист газеты New York Times Пол Кругман. В ночь президентских выборов 9 ноября 2016 года он написал, что рынки не переживут избрания Трампа. Однако за год с момента его инаугурации биржевой индекс S&P 500 вырос почти на 25 процентов, высокотехнологичный индекс NASDAQ – на 30 процентов.

На второй строчке оказался ветеран новостной журналистики Брайан Росс. Его отстранили от эфира ABC News за некорректную новость о "российском деле": Росс объявил со ссылкой на источники, что экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн намерен дать показания о приказе Трампа "связаться с русскими" во время предвыборной кампании. Белый дом, как и Кремль, отрицает наличие связей между Трампом и Россией.

Следом расположился телеканал CNN, заявивший, что зять президента Джаред Кушнер получил от сайта WikiLeaks предложение изучить оказавшиеся в распоряжении сайта документы Национального комитета Демократической партии до их публикации. Телеканал предположил, что это – доказательство "сговора Трампа с Россией".

Помимо них, в список попали материалы газеты Washington Post, журналов Time и Newsweek, сообщает сайт "Комсомольской правды". При этом новости CNN заняли сразу четыре позиции.