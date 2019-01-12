Шатдаун в США побил рекорд продолжительности

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Шатдаун в США побил исторический рекорд продолжительности. Речь идет о временном сокращении работы федеральных учреждений из-за отсутствия бюджета, передает РИА Новости.

При этом его завершения еще ждать не следует, поскольку администрация и конгресс готовятся к продолжению длительного противостояния. От бюджетного кризиса страдают сотни тысяч госслужащих и подрядчиков, но большинство простых американцев это почти не затронуло.

Дональд Трамп требует 5,6 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой и отказывается подписывать бюджет без этой статьи. Демократы же не хотят и слышать о стене, а кризис называют искусственным.

До сих пор самый продолжительный шатдаун был в декабре 1995 – январе 1996 года. Он продлился 21 день. Нынешний шатдаун длится уже 22-й день.

Работу американской администрации частично приостановили 22 декабря 2018 года. Это произошло из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Из-за разногласий между Трампом и Демократической партией президент США отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давос.