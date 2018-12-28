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11:28

Политолог прокомментировал продление шатдауна в США

политика

11:28

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Фото: depositphotos/etienjones

Доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал сообщение о том, что конгресс США не достиг соглашения об окончании шатдауна (в политике США этим термином чаще всего обозначают временное закрытие федеральных правительственных учреждений – М24).

Политолог отметил, что такие шатдауны случались и ранее в политике США. Однако так часто, как за последний год, этого еще не случалось. Это говорит о том, что сегодня существует серьезное системное противоречие в бюрократической системе США. Ярыгин добавил, что строительство стены на границе США и Мексики, из-за которого возникли разногласия между демократами и республиканцами, стало одним из символов политики Дональда Трампа.

"Вопрос в том, насколько далеко пойдут обе стороны в борьбе за этот символ. Трамп сдаст стену или нет? Мне кажется, что сейчас он готов обострять ситуацию до последнего. Он может использовать противоречия в свою пользу, говоря, что пытается выполнять предвыборные обещания, а демократы ему препятствуют", – сказал Ярыгин в комментарии RT.

По словам эксперта, эта ситуация нужна только для отвлечения внимания от ухудшающейся экономической обстановки в США и от возможной деятельности демократов по проверке Трампа как налогоплательщика.

"Трамп предпринимает экстравагантные решения во внешней политике – обещания, связанные с выводом войск, они не столь стратегические, сколько тактические. Возникает вопрос: что происходит? Мне видится это через призму приближающихся выборов, он отвлекает внимание от ухудшающейся в перспективе, в динамике своей электоральной позиции", – добавил Ярыгин.

Ранее на этой неделе Трамп объявил, что правительство Штатов не вернется к полноценной работе, пока демократы в конгрессе не утвердят финансирование стены на границе с Мексикой. В 2018 году частичный шатдаун наступает уже в третий раз, когда демократы и республиканцы не могут совместно утвердить бюджет из-за разногласий.

политика

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