Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давос. Как пояснил глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter, это связано с разногласиями между ним и Демократической партией.

"Я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, в Швейцарию, на Всемирный экономический форум", − написал Трамп. В качестве причины он назвал "неуступчивость демократов по поводу безопасности на границе".

"С наилучшими пожеланиями и извинениями Всемирному экономическому форуму", − закончил свое сообщение президент США.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!