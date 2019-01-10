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10 января, 22:33

Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе

политика за рубежом

10 января, 22:33

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Фото: TASS/Zuma

Президент США Дональд Трамп отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давос. Как пояснил глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter, это связано с разногласиями между ним и Демократической партией.

"Я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, в Швейцарию, на Всемирный экономический форум", − написал Трамп. В качестве причины он назвал "неуступчивость демократов по поводу безопасности на границе".

"С наилучшими пожеланиями и извинениями Всемирному экономическому форуму", − закончил свое сообщение президент США.

О своих планах отказаться от поездки в Давос в случае продолжения шатдауна Трамп говорил и раньше. Работу американской администрации частично приостановили 22 декабря 2018 года. Это произошло из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

политика за рубежом

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