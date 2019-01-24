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11:16

Трамп выступит с ежегодной речью после завершения шатдауна

политика за рубежом

11:16

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Фото: ТАСС/Zuma

Президент США Дональд Трамп объявил, что выступит с ежегодной речью "О положении страны" после завершения бюджетного кризиса, который получил название шатдаун.

"Я сделаю обращение, когда шатдаун закончится. Я не ищу альтернативную площадку для обращения "О положении страны", – написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter. Он отметил, что, по его мнению, "нет места, которое могло бы сравниться с историей, традициями и важностью палаты представителей".

Ранее спор о возможности обращения президента к конгрессу возник между Трампом и спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. Накануне глава Белого дома заявил спикеру, что все же планирует выступить в конгрессе 29 января, но получил отказ. По словам Пелоси, палата представителей не станет рассматривать этот вопрос, пока не откроются учреждения.

Работу американской администрации частично приостановили 22 декабря 2018 года из-за отсутствия одобренного бюджета. Президент не желает подписывать бюджет без дополнительных ассигнований на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой. Демократы, в свою очередь, отказываются выделять на это деньги. К 12 января 2019 года шатдаун побил исторический рекорд продолжительности.

20 января Дональд Трамп предложил свой план по выходу из бюджетного кризиса, но демократы его отвергли. Администрация и конгресс готовятся к длительному противостоянию.

политика за рубежом

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