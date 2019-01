Трамп выступит с ежегодной речью после завершения шатдауна

Президент США Дональд Трамп объявил, что выступит с ежегодной речью "О положении страны" после завершения бюджетного кризиса, который получил название шатдаун.

"Я сделаю обращение, когда шатдаун закончится. Я не ищу альтернативную площадку для обращения "О положении страны", – написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter. Он отметил, что, по его мнению, "нет места, которое могло бы сравниться с историей, традициями и важностью палаты представителей".

....alternative venue for the SOTU Address because there is no venue that can compete with the history, tradition and importance of the House Chamber. I look forward to giving a “great” State of the Union Address in the near future!