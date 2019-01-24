Трамп выступит с ежегодной речью после завершения шатдауна

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Президент США Дональд Трамп объявил, что выступит с ежегодной речью "О положении страны" после завершения бюджетного кризиса, который получил название шатдаун.

"Я сделаю обращение, когда шатдаун закончится. Я не ищу альтернативную площадку для обращения "О положении страны", – написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter. Он отметил, что, по его мнению, "нет места, которое могло бы сравниться с историей, традициями и важностью палаты представителей".

....alternative venue for the SOTU Address because there is no venue that can compete with the history, tradition and importance of the House Chamber. I look forward to giving a “great” State of the Union Address in the near future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 января 2019 г.

Ранее спор о возможности обращения президента к конгрессу возник между Трампом и спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. Накануне глава Белого дома заявил спикеру, что все же планирует выступить в конгрессе 29 января, но получил отказ. По словам Пелоси, палата представителей не станет рассматривать этот вопрос, пока не откроются учреждения.

Работу американской администрации частично приостановили 22 декабря 2018 года из-за отсутствия одобренного бюджета. Президент не желает подписывать бюджет без дополнительных ассигнований на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой. Демократы, в свою очередь, отказываются выделять на это деньги. К 12 января 2019 года шатдаун побил исторический рекорд продолжительности.

20 января Дональд Трамп предложил свой план по выходу из бюджетного кризиса, но демократы его отвергли. Администрация и конгресс готовятся к длительному противостоянию.