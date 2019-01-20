Трамп предложил план по завершению шатдауна

Дональд Трамп предложил свой план по выходу из бюджетного кризиса, получившего название шатдаун, сообщает РИА Новости. Правда, демократы его отвергли.
Предложения главы государства подготовили вице-президент Майкл Пенс и старший советник президента Джаред Кушнер. Инициатива президента подразумевает, выделение конгрессом 5,7 миллиарда долларов на строительство "физического барьера или стены" на границе с Мексикой.
Трамп уточнил, что стена не представляет собой сооружение из бетона "от моря до моря" длиною более трех тысяч километров, это всего лишь стальные барьеры в местах особого приоритета.
Также Трамп предлагает выделить 800 миллионов долларов на срочные гуманитарные программы и 805 миллионов долларов – на аппаратуру по выявлению наркотиков на границе. Ко всему прочему, предлагается дополнительно нанять 2750 пограничников и 700 судей по делам иммиграции.
Содержит план главы государства и меры по защите детей иммигрантов. На три года предлагается продлить истекшее распоряжение Барака Обамы, по которому защиту от депортации получили 700 тысяч жителей США, которых нелегально ввезли в детском возрасте. Гражданам десяти стран хотят продлить статус защиты от депортации: речь идет в основном о гражданах Гаити, Гондураса и Сальвадора.
Работу американской администрации частично приостановили 22 декабря 2018 года. В итоге шатдаун в США побил исторический рекорд продолжительности.
При этом его завершения еще ждать не следует, поскольку администрация и конгресс готовятся к продолжению длительного противостояния. От бюджетного кризиса страдают сотни тысяч госслужащих и подрядчиков, но большинство простых американцев это почти не затронуло.
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