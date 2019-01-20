Трамп предложил план по завершению шатдауна

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Дональд Трамп предложил свой план по выходу из бюджетного кризиса, получившего название шатдаун, сообщает РИА Новости. Правда, демократы его отвергли.

Предложения главы государства подготовили вице-президент Майкл Пенс и старший советник президента Джаред Кушнер. Инициатива президента подразумевает, выделение конгрессом 5,7 миллиарда долларов на строительство "физического барьера или стены" на границе с Мексикой.

Трамп уточнил, что стена не представляет собой сооружение из бетона "от моря до моря" длиною более трех тысяч километров, это всего лишь стальные барьеры в местах особого приоритета.

Также Трамп предлагает выделить 800 миллионов долларов на срочные гуманитарные программы и 805 миллионов долларов – на аппаратуру по выявлению наркотиков на границе. Ко всему прочему, предлагается дополнительно нанять 2750 пограничников и 700 судей по делам иммиграции.

Содержит план главы государства и меры по защите детей иммигрантов. На три года предлагается продлить истекшее распоряжение Барака Обамы, по которому защиту от депортации получили 700 тысяч жителей США, которых нелегально ввезли в детском возрасте. Гражданам десяти стран хотят продлить статус защиты от депортации: речь идет в основном о гражданах Гаити, Гондураса и Сальвадора.

Работу американской администрации частично приостановили 22 декабря 2018 года. В итоге шатдаун в США побил исторический рекорд продолжительности.

При этом его завершения еще ждать не следует, поскольку администрация и конгресс готовятся к продолжению длительного противостояния. От бюджетного кризиса страдают сотни тысяч госслужащих и подрядчиков, но большинство простых американцев это почти не затронуло.