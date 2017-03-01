США обяжут Мексику платить за стену на границе

Фото: ТАСС/YAY

Власти США собираются принять закон, который обяжет Мексику заплатить за строительство стены на границе, сообщает РИА Новости.

По словам вице-президента США Майка Пенса, стена усилит законы Америки, при этом платить за ее строительство будет Мексика.

Между тем власти латиноамериканской страны уже заявили, что не собираются платить. Однако в США хотят взыскать деньги с Мексики путем введения торговых пошлин или сокращения помощи мексиканскому правительству.