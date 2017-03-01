Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта 2017, 19:54

В мире

США обяжут Мексику платить за стену на границе

Фото: ТАСС/YAY

Власти США собираются принять закон, который обяжет Мексику заплатить за строительство стены на границе, сообщает РИА Новости.

По словам вице-президента США Майка Пенса, стена усилит законы Америки, при этом платить за ее строительство будет Мексика.

Между тем власти латиноамериканской страны уже заявили, что не собираются платить. Однако в США хотят взыскать деньги с Мексики путем введения торговых пошлин или сокращения помощи мексиканскому правительству.

Президент США Дональд Трамп подписал указ об охране границы и иммиграции 25 января. Помимо строительства стены он содержит такие меры, как высылка нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым и прекращение федерального финансирования городов, покрывающих нелегалов.

Возведение стены обойдется в 21,6 миллиарда долларов и займет более трех лет. Ее протяженность составит около 2 тысяч километров.

США Мексика границы жизнь в мире Майк Пенс

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика