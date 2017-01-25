Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn

Президент США Дональд Трамп подписал указы об охране границы и иммиграции, сообщает Reuters.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявлял, что они будут содержать такие меры, как строительство стены на границе, высылку нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым, и прекращение федерального финансирования городов, покрывающих нелегалов.

Высылка нелегалов и осужденных иммигрантов будет в приоритете. Выпустив таких приезжих из тюрьмы, власти будут выдавать им "билет в один конец". Предполагается, что страны примут своих граждан обратно под угрозой отказа в выдаче виз их гражданам.

25 января новый лидер США заявил, что строительство стены на мексиканской границе начнется в ближайшие месяцы. Строительство стены на мексиканской границе стало одним из главных предвыборных обещаний Трампа.