В Совфеде прокомментировали слова Мюллера о "выгоде" РФ от избрания Трампа

21:13
21:13
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Фото: ТАСС/AP Photo/Andrew Harnik
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление экс-спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера о том, что Москва планировала получить выгоду от избрания Дональда Трампа президентом США.
"Прокурору, который разбирается в вопросах юриспруденции, права, делать подобные заявления по меньшей мере смешно. Что значит "получить выгоду"? Это что, бизнес какой-то?" – заявил Джабаров в беседе с RT.
Также сенатор напомнил, что Вашингтон до сих пор не представил доказательств "российского вмешательства" в выборы в Соединенных Штатах.
Мюллер в ходе слушаний в конгрессе США дал утвердительный на вопрос о том, хотела ли Россия получить "выгоду" от победы одного из кандидатов.
В апреле 2019 года США опубликовали полную версию доклада спецпрокурора Мюллера. В документе были представлены итоги расследования о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США в 2016 году.
Следователи не нашли доказательств сговора штаба Трампа с Москвой. Однако в докладе упоминаются десять случаев возможного воспрепятствования правосудию со стороны американского президента. Тем не менее, как заверил американист Сергей Самуйлов, выводы спецпрокурора не навредят Трампу и тот может не опасаться импичмента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подверг критике доклад Мюллера. По его словам, этот документ не содержит ничего нового.
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