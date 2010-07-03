В США представят новую версию доклада Мюллера

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Американский судья Эммет Салливан постановил опубликовать ранее засекреченную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Об этом сообщает ИА "НСН".

Речь в данном случае идет об уголовном деле против экс-советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

Отмечается, что федеральный судья впервые приказал министерству юстиции обнародовать части доклада, которые агентство держало в секрете.

Ранее стало известно, что в США была опубликована полная версия доклада спецпрокурора Мюллера. В документе представлены результаты расследования о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США.

Следователи не нашли доказательств сговора штаба Трампа с Москвой. Однако в докладе упоминаются десять случаев возможного воспрепятствования правосудию со стороны Дональда Трампа. Тем не менее, как заверил американист Сергей Самуйлов, выводы спецпрокурора не навредят Трампу и тот может не опасаться импичмента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подверг критике доклад Мюллера. По его словам, этот документ не содержит ничего нового.

Майкл Флинн сознался в даче ложных показаний ФБР по своим беседам с российским послом в США. Теперь он ожидает вынесения приговора.