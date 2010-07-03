В Госдуме оценили доклад Мюллера

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Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года прокомментировал замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат пояснил, что во внутриполитической борьбе между демократами и республиканцами в США Россию используют как некое "пугало". "Изначально было понятно, что очень трудно что-либо "прикрутить" к этому делу, обвиняя Россию", − отметил Чепа в беседе с RT. Он также выразил надежду, что "здравомыслящих людей в Госдепе будет больше" и "их голос услышит общественность".

При этом, по мнению парламентария, президенту США Дональду Трампу "спокойной жизни ждать не придется". Политические противники нынешнего главы Белого дома попытаются "по-другому разыграть свои карты", считает депутат. Например, они попробуют "доказать, что не до конца завершено расследование", или начнут "выдумывать новые байки", пояснил Чепа. Он добавил, что перед очередными выборами "давление на Трампа не прекратится".

Ранее стало известно, что в США была опубликована полная версия доклада спецпрокурора Мюллера. В документе представлены результаты расследования о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США. Следователи не нашли доказательств сговора штаба Трампа с Москвой. Однако в докладе упоминаются десять случаев возможного воспрепятствования правосудию со стороны Дональда Трампа. Тем не менее, как заверил американист Сергей Самуйлов, выводы спецпрокурора не навредят Трампу и тот может не опасаться импичмента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подверг критике доклад Мюллера. По его словам, этот документ не содержит ничего нового.