Трамп в прощальном обращении признал приход новой администрации к власти в США

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Действующий президент США Дональд Трамп, полномочия которого заканчиваются 20 января, признал законный переход власти к новой администрации. Соответствующее сообщение передает пресс-служба Белого дома.

Действующий глава государства заверил, что будет молиться за успехи новой администрации. В своей речи Трамп отметил, что главной задачей исполнительного офиса президента является сохранение безопасной и процветающей страны.

В своей прощальной речи Трамп также в очередной раз осудил штурм Капитолия. Он подчеркнул, что американцы были в ужасе от нападения.

"Политическое насилие – это нападение на все, что мы ценим как американцы. Его никогда нельзя терпеть", – сказал Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп записал видео с прощальной речью на посту главы Белого дома. СМИ сообщали, что видео будет опубликовано во вторник.

6 января действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует признавать поражение на выборах. По его словам, он не намерен сдаваться.

После этого в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

По данным правоохранителей, в результате столкновений погибли 4 человека. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин. Позднее число погибших выросло до 5.

Накануне штурм Капитолия прокомментировали в Кремле. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в США есть проблемы с реализацией демократических инструментов и волеизъявления граждан.