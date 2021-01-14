Американист прокомментировал ситуацию с импичментом Дональду Трампу

15:31
Фото: AP/Alex Brandon
Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал Москве 24 ситуацию с импичментом пока еще действующему президенту США Дональду Трампу.
Ранее за импичмент Трампу проголосовала палата представителей США. Он обвиняется по статье "Подстрекательство к мятежу". Первая попытка сместить его с должности была предпринята демократами еще в 2019 году, но ни к чему не привела. Сейчас для отстранения действующего президента от власти досрочно требуется соответствующее решение сената. По словам лидера республиканцев в сенате, верхнюю палату конгресса не будут отзывать с каникул до 19 января. Вместе с тем инаугурация избранного президента США Джо Байдена запланирована на 20 января.
По мнению Ярыгина, на практике добиться импичмента Трампу вряд ли получится.
"Сама процедура импичмента подразумевает отстранение должностного лица от исполнения его обязанностей, вряд ли возможно отстранить президента, который на тот момент не будет являться таковым, если эта процедура продлится после 20 января. А до этого срока завершиться процедура не может в силу того, что принятая в палате представителей США резолюция не побудит сенат собраться раньше 19 января, когда запланирована следующая сессия", – пояснил он.
По словам эксперта, продолжение процедуры импичмента может обернуться ничем, как и первая попытка. Собеседник Москвы 24 предположил, что политические противники Трампа, вероятно, готовятся к юридическому процессу против него после окончания президентского срока.
"Возможно, они хотят того, чтобы Дональд Трамп не смог избираться на федеральные должности. По Конституции США если человек замешан в мятеже, то он не сможет избираться на такие должности. Сейчас разворачивается борьба за то, чтобы его нейтрализовать в качестве кандидата на выборах 2024 года или на выборах в конгресс в 2022 году, когда развернется борьба за палату представителей и сенат", – подчеркнул он.
Ранее вице-президент США Майк Пенс не поддержал отстранение Дональда Трампа. В своем заявлении он подчеркнул, что фракция демократов требует задействования 25-й поправки к Конституции за восемь дней до окончания срока президента. По его мнению, она не должна служить средством наказания и узурпации.
Процедура импичмента в отношении действующего американского лидера была инициирована из-за высказываний, которые он допустил, выступая перед своими сторонниками 6 января в день беспорядков у конгресса. Демократы полагают, что именно после речи Трампа люди двинулись к Капитолию и стали его брать штурмом. Тем самым сторонники главы Белого дома пытались помешать утверждению итогов минувших 3 ноября президентских выборов, по результатам которых Джо Байден одержал победу.
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