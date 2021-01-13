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В мире

08:54

YouTube временно заморозил канал Трампа, лишив возможности загружать видео

за рубежом

Фото: AP Photo/Gerald Herbert

Администрация видеохостинга YouTube приостановила не неделю возможность публиковать видео и удалила последний видеоролик на официальной странице действующего президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

В заявлении YouTube отмечается, что видео на канале Трампа было удалено после проведения "тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия", после чего администрация сервиса выпустила предупреждение.

"В соответствии с нашей давней системой предупреждений, канал теперь не может загружать новые видео или [вести] прямые трансляции в течение как минимум семи дней, которые могут быть продлены", – говорится в тексте.

Ранее аккаунты Трампа заблокировали крупнейшие социальные сети. Так страница действующего президента США в Twitter оказалась заблокирована на неограниченный срок, а аккаунты политика в Facebook и Instagram заморозили временно. Также страницы Трампа заблокировали Twitch и Snapchat.

О блокировке страниц американского лидера в Instagram и Facebook объявил лично Марк Цукерберг, отметив, что использование социальных сетей для провоцирования мятежа против демократически избранного правительства недопустимо.

6 января в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

В результате столкновений погибли 4 человека. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин.

Позднее демократы в конгрессе попросили Пенса отстранить Трампа от должности или вынести президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к восстанию.

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

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