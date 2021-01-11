В США возбудили 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии

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Американские власти возбудили по меньшей мере 25 дел о фактах внутреннего терроризма после беспорядков в Капитолии, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Об этом объявил член Конгресса от Демократической партии Джейсон Кроу.

"Министр Маккарти заявил, что в результате нападения на Капитолий открыто не менее 25 дел о внутреннем терроризме. (Обнаружены. – Прим. ред.) длинноствольное огнестрельное оружие, коктейли Молотова, взрывные устройства и пластиковые наручники, это позволяет предположить, что с трудом, но удалось предотвратить большее бедствие", – написал конгрессмен в Twitter.

Кроме того Кроу выразил обеспокоенность в связи с информацией о том, что в беспорядках якобы принимали участие действующие и находящиеся в резерве американские военные.

В среду, 6 января, в Вашингтоне протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

По данным правоохранителей, в результате столкновений погибли четверо протестующих. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин.

Позднее в Белом доме заявили, что готовят мирную передачу власти избранному президенту Джо Байдену. Отмечалось, что главной ценностью действующей администрации является право всех граждан США жить в безопасности, мире и свободе.