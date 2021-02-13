Американский сенат оправдал Трампа на процессе по импичменту

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Сенат Соединенных Штатов оправдал Дональда Трампа на процессе по импичменту. Об этом сообщает РИА Новости.

За импичмент проголосовали 57 человек, против – 43. Для импичмента обвинение должны были поддержать 67 сенаторов.

Палата представителей вынесла бывшему президенту США импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу. 6 января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне.

Из-за беспорядков погибли несколько человек. Вслед за этим конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джозефа Байдена.