Адвокат заявил, что импичмент Трампу приведет к разрыву США на части

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Адвокат экс-президента США Дэвид Шон предупредил о последствиях импичмента Дональду Трампу. Об этом сообщают "Дни.ру".

Защитник заявил, что процесс приведет к разрыву страны на части, как это произошло во время Гражданской войны в 1861–1865 годах. Он подчеркнул, что процедура импичмента является попыткой лишить избирательного права 74 миллиона граждан, которые отдали свои голоса за Трампа на прошедших выборах в США.

Адвокат подчеркнул, что эта процедура вскроет новые раны по всей Америке.

Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу. 6 января сторонники экс-главы Белого дома штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне.

В результате беспорядков погибли несколько человек. Вслед за этим конгрессмены утвердили победу на выборах Джо Байдена.