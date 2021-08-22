Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ в подмосковных Мытищах

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Подмосковная прокуратура начала проверку по факту пожара в торговом центре "4Daily" в Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту пожара в городском округе Мытищи. По имеющейся информации, сегодня произошло возгорание в торговом центре. Проведение проверки поручено Мытищинской городской прокуратуре. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц", – говорится в сообщении.

Напомним, в торговом центре днем 22 августа начался пожар, туда были направлены силы МЧС. Около 17:00 огонь был локализован, площадь горения составляла 10 квадратных метров.