В Москве завершился сезон фонтанов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве завершился сезон работы фонтанов. Об этом сообщается в телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы".

"На календаре 1 октября, а это значит, что завершился сезон фонтанов. Теперь нашим специалистам предстоят работы по консервации сооружений на зимний период", – говорится в сообщении.

К зиме подготовят фонтан у Большого театра. На объекте сольют воду, промоют чаши и вазы фонтана, демонтируют фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы.

До конца месяца такие работы проведут и на других фонтанах.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк изменил режим работы. Прохладная погода является комфортной для белых медведей.