Жители столицы могут предложить идеи по развитию Московского инновационного кластера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участники платформы "Город идей" смогут предложить идеи по развитию экосистемы Московского инновационного кластера для физических лиц в рамках краудсорсинг-проекта "Инновационный кластер". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, сбор идей по двум направлениям пройдет с 5 по 7 октября.

"Одно из них – "Новые программы для физических лиц". Здесь главными вопросами станут следующие: что нужно новаторам в городе для реализации своих идей и какими могут быть новые программы для участников кластера (студентов, новаторов, начинающих предпринимателей)", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Заммэра добавила, что идеи о способах популяризации возможностей МИК участники предложат в направлении "Каналы продвижения".

"Приглашаем москвичей поучаствовать в тематических дискуссиях, обменяться мнениями о наиболее эффективных способах поддержки инноваторов, предложить мероприятия, которые помогут в формировании нужных навыков у начинающих предпринимателей", – отметила Сергунина.

По ее словам, 9 октября эксперты будут оценивать идеи москвичей, а 10 и 11 октября представят на голосование лучшие из них. Среди экспертов – представители департамента предпринимательства и инновационного развития столицы, Московского инновационного кластера, а также партнеры кластера.

Ранее стало известно, что в столице в октябре пройдет фестиваль для предпринимателей и креативных индустрий. Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, на мероприятии бизнесмены представят свыше 40 проектов.

Он уточнил, что участники фестиваля получат месяц бесплатной аренды, в течение которого смогут представлять свои товары и оказывать услуги в районе, в котором они проживают.

