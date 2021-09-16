Фестиваль для предпринимателей и креативных индустрий пройдет в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице 2 и 3 октября впервые пройдет фестиваль для предпринимателей и креативных индустрий "Узнавай и создавай!". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, на мероприятии бизнесмены представят свыше 40 проектов и получат оформленное торговое место, где до 31 октября они смогут реализовывать товары и предоставлять услуги жителям САО и ЮВАО.
Он уточнил, что участники фестиваля получат месяц бесплатной аренды, в течение которого смогут представлять свои товары и оказывать услуги в районе, в котором они проживают.
"Также местному бизнесу окажут профессиональную поддержку эксперты проекта – они расскажут, как повысить эффективность продаж. Для предпринимателей организуют и индивидуальные сессии по доработке маркетинговой стратегии", – уточнил Фурсин.
Мероприятия фестиваля пройдут в многофункциональных районных центрах, которые появились на месте кинотеатров "Будапешт" и "Высота".
Как уточняется, в ходе познавательной части "Узнавай!" предприниматели представят свои товары и услуги и презентуют проекты. Для этого выделят специальные зоны – бренд-корнеры и pop-up-шоурумы для разных категорий.
На практической части "Создавай!" посетители смогут принять участие в творческих мастер-классах, встретиться с бизнес-сообществом, посетить фотозону и открытые занятия.
Также запланированы лекции, посвященные особенностям предпринимательства, в том числе в области креативных индустрий.
Подать заявку на участие можно до 25 сентября включительно на сайте фестиваля.
Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что на столичной площадке Created in Moscow в рамках Российской креативной недели прошло около 40 мероприятий, на которых выступили почти 100 специалистов и лидеров креативной индустрии. Площадку посетили около 3 тысяч москвичей.
Крупнейшее в стране событие проводилось в Парке Горького с 26 по 29 августа. На 300 мероприятиях, посвященных творческим проектам от саунд-дизайна до компьютерной графики, выступили более 700 спикеров.
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