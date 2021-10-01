Собянин представил основные проекты благоустройства в ТиНАО этого года

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Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства в ТиНАО за 2021 год. Об этом он написал на своем персональном сайте.

"С момента присоединения новых территорий мы благоустроили в Новой Москве более 80 парков, скверов и знаковых объектов. Несколько крупных проектов было реализовано в этом году", – заявил мэр.

В числе завершенных программ – первый этап комплексного благоустройства поселка Марьино. Там была обновлена парковая территория – появились удобные пешеходные дорожки с разным покрытием, а также новые лавочки и фонари. Кроме того, произведен ремонт моста через Юрьев ручей. Еще одна особенность парковой зоны – восстановление травяного покрова и высадка новых деревьев и кустарников.

Для детей в поселке Марьино установили 4 новые детские площадки. Помимо них, построены площадки для игры в футбол, установлены тренажеры.

Второй этап комплексного благоустройства поселка запланирован на 2022 год. Работы затронут жилой комплекс "Спортивный квартал".

Еще одна зона отдыха образована в Щербинке. На Спортивной улице появился сквер, где высадили более 900 деревьев и кустарников. Там же размещены игровые площадки для детей.

По аналогичному принципу преобразовали неухоженную территорию в поселке Шишкин Лес в поселении Михайлово-Ярцевском. На пустыре рядом с домом, который заселяли по программе реновации, разместили скамейки и площадки для барбекю. Там провели комплексное озеленение и предложили горожанам несколько спортивных объектов, в том числе велодорожку, памп-трек, площадку для паркура.

В Троицке благоустройство затронуло зону отдыха на правом берегу Десны рядом с усадьбой Троицкое. Работы пройдут в два этапа. На 2021 год пришелся ремонт дорожек и переходов с лестницами, появились удобные спуски к воде. На берегу обустроили прогулочную зону.

На Школьной улице в поселении Роговском построят крупный детский парк развлечений "Тридевятое царство". В нем появятся аттракционы, а также спортивная и прогулочная зоны, не считая мест тихого отдыха с беседками.

Отличительной особенностью парка станут ландшафтные композиции, дополненные деревянными скульптурами. В настоящий момент на зеленой территории прокладывают дорожки и мостики, высаживают деревья и кустарники. Полноценная готовность детского парка в Роговском ожидается к 2022 году.

Ранее Сергей Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Зеленограде. Мэр столицы подвел итоги комплексного благоустройства нескольких местных микрорайонов.